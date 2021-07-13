Фото с места смертельного ДТП у Пикалево в Ленобласти

Два человека погибли в ДТП под Пикалево. Фото: предоставлено "КП-Петербург" очевидцами.

Фотографии с места смертельного ДТП в районе города Пикалево появились в распоряжении «КП-Петербург». Снимки в редакцию прислали очевидцы трагедии. Напомним, что жертвами столкновения легковой и грузовой машин стали два человека. Судя по фото, в большегруз врезалась «Нива Шевроле».

- С 13:20 на 386-м км федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Бокситогорском районе Ленинградской области полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через Пикалево, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте происшествия работают спасатели, врачи скорой помощи, полиция и дорожные службы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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