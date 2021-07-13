Лукашенко назвал "терпимой" аномальную жару в Петербурге

Лукашенко оценил аномальную жару в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прилете в Санкт-Петербург оценил аномальную жару в городе. Глава государства отметил, что в Северной столице еще "терпимо" по сравнению с маревом в Минске. Лукашенко прилетел во вторник, 13 июля 2021 года. Из самолета вышел в белой рубашке с короткими рукавами. Видео момента опубликовал "Пул №3".

- У вас еще терпимо. У нас невыносимо. У нас уже утром в восемь часов было 30 градусов в тени, - сообщил Лукашенко, пожимая руки встречающей его делегации.

Позже, встретившись в Петербурге в президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко также обмолвился о жаре, заявив, что надеялся на небольшую прохладу в Северной столице.

- Я думал, приеду – хоть немножко от этой жары отойду, а у вас, оказывается, такая же, как и у нас – 30 градусов – А у нас вчера до 36.

Лукашенко прибыл на встречу с Путиным, чтобы обсудить развитие сотрудничества и международную проблематику.