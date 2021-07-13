Мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек в Петербурге

Мужчину в Петербурге задержали за изнасилование двух девочек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет по Калининскому району предъявил обвинение 37-летнему мужчине в изнасиловании двух девочек. Как рассказали в ведомстве во вторник, 13 июля 2021 года, по факту уже возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

- Согласно данным следствия, преступление произошло в июле 2021 года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и совершил в отношении несовершеннолетних девочек 2005 и 2007 года рождения насильственные действия сексуального характера, - пояснили в комитете.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи проводят расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы позже передать материалы дела в суд.

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