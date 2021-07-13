Ливни и грозы пройдут в Ленобласти 14 июля

Ливень и гроза накроют Ленобласть 14 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило, что на регион надвигаются ливни. По сообщению синоптиков, в среду, 14 июля 2021 года, в области пройдут дождь и грозы. Однако жара по прежнему останется.

- 14 июля в Ленобласти будет переменная облачности. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, ливни и грозы, - сообщили в МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер в течение дня будет слабый, но усилится во время грозы. А вот, несмотря на ливень, жара в регионе останется. Ночью ожидается до плюс 17-22 градусов, в некоторых районах даже всего лишь плюс 13. А вот днем область снова "расколится" до 29-34 градусной жары.

Такая знойная погода продержится в области минимум до 16 июля.