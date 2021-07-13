Документы на путевки на третью смену в детские лагеря в Петербурге будут приниматься до 15 июля

В Петербурге продолжается летняя оздоровительная кампания Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается летняя оздоровительная кампания. Как сообщили в Смольном, родители могут подать документы на оплату полной стоимости путевок в детские лагеря на третью смену до 15 июля 2021 года.

- На полную оплату стоимости путевок в детские лагеря отдыха и оздоровления имеют право льготные категории граждан: дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов, и другие, - пояснили в комитете по информации и связи.

Также на четвертую смену родители смогут подать заявления и документы в МФЦ до 6 августа. Услуга предоставляется без предварительной записи.

Всего с начала летней кампании в МФЦ поступило более 46,8 тысяч обращений. Из них более 13,4 тысяч заявлений оформлено на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Еще 33 410 заявок принято на получение компенсации части стоимости путевок детей работающих граждан.