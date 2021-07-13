Ленобласть заняла второе место в России по самой низкой безработице

Ленобласть заняла 2 место в РФ с самой низкой безработицей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская области оказалась на втором месте в России с самой низкой безработицей. Об этом во вторник, 13 июля 2021 года, рассказали в администрации 47-го региона. Так, на сегодняшний момент безработных людей в области очень мало - всего 0,56 процентов.

- Уровень регистрируемой безработицы на сегодня составляет 0,56 процентов, безработными остаются 6 тысяч человек, - пояснили в администрации Ленобласти.

А вот вакансий в регионе очень много. На данный момент в базе области находится порядка 40 тысяч предложений о работе. Из них около 77 процентов - это вакансии по рабочим профессиям, таким как инженерно-технические специалисты и служащие.

Также в администрации региона отметили, что за минувшие полгода благодаря бирже труда работу нашли 12,7 тысяч жителей Ленобласти.

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