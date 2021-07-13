На улице Маршала Казакова сгорел фургон

Микроавтобус полыхал на улице Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today / Александр Иванов

После полудня 13 июля на обочине улицы Маршала Казакова в Красносельском районе Санкт-Петербурга проезжающие мимо водители заметили полыхающий фургон. На момент съемки пламя полностью охватило кабину автомобиля. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС.

- Сообщение о горящем автомобиле на улице Маршала Казакова у дома № 60 поступило в 13:55. Уже в 14:07 огонь локализовали. В ликвидации участвовали десять человек и две единицы специальной техники, - уточнили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Представители ведомства добавили, что сведения о пострадавших к ним не поступали.

Ранее МЧС предупреждало об аномальной жаре, которая продлится в Петербурге до выходных. После этого в городе прогнозируют небольшое похолодание.

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