Участок КАД Петербурга перекроют на неделю с 17 июля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили об очередных перекрытиях дорог. На этот раз в течение недели, начиная с 17 июля 2021 года, будет затруднен проезд по Кольцевой автодороге между. Ограничения коснутся участка внешнего кольца КАД между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе и развязкой на пересечении с Московским шоссн.Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 24 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться круглосуточно в две смены. Однако сроки могут измениться из-за погоды.