Следком изменил правила аренды электросамокатов в Петербурге

В Петербурге изменили правила аренды электросамокатов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правила аренды электросамокатов изменили в Санкт-Петербурге. Дополнения к уже существующим пунктам внесли при участии Следственного комитета. Сообщение об этом опубликовали на следующий день - 13 июля 2021 года на официальном портале ведомства.

- В настоящее время определены зоны на территории Санкт-Петербурга, в которых запрещается размещение, аренды и передвижение электросамокатов. В число таких локаций в том числе включены Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь и ряд иных улиц, площадей, парков и садов на территории города, - говорится в сообщении.

Кроме того, на некоторых улицах Северной столицы скорость движения на арендованных электросамоктах ограничили до 15 километров в час.

Впрочем, контролировать соблюдение правил будут не рядовые пользователи сервиса, а сами компании. При въезде на запрещенную зону двигатель будет выключаться автоматически.

Представили Следственного комитета отметили, что новые правила уже успели оправдать себя. После введения ограничений снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.