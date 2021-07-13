Ковидные больницы Петербурга обеспечат горячей водой в период плановых отключений

На период профилактики теплосетей инфекционные стационары Петербурга будут обеспечены горячей водой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУП «ТЭК» запустит передвижные блок-котельные 14 июля 2021 года в инфекционной больнице имени Боткина и медицинском университете имени Мечникова. Это сделают для того, чтобы учреждения, принимающие ковидных пациентов не остались без горячей воды в период плановых отключений.

- Это необходимо, как самим больным, так и медикам, которые работают сутками в красных зонах, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Очень важно, чтобы профилактические испытания не стали помехой для оказания помощи больным.

В августе блок-котельные начнут работать в больнице Святого Великомученика Георгия и Городской многопрофильной больнице № 2.

Остальные медицинские учреждения снабжаемые ГУП «ТЭК», в период плановых отключений обеспечат горячей водой по резервной схеме.

Всего на балансе предприятия находятся восемь передвижных котелен, которые используют для обогрева социальных объектов в случае внештатных ситуаций.