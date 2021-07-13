В Смольном рассказали, сколько на самом деле предприятий пострадало от эпидемии в Петербурге

Самым тяжелым временем для сферы общепита стал прошлогодний локдаун. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

От 82 000 до 86 000 представителей малого бизнеса – индивидуальных предпринимателей и небольших ООО с оборотом менее двух миллиардов рублей в месяц – пострадали от эпидемии в Северной столице. Об этом во вторник, 13 июля, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Всего в реестре у нас на данный момент около 350 000 предпринимателей, - отметил Александр Ситов. – Из них от 82 000 до 86 000 по разным подсчетам пострадали тем или иным образом.

Больше всего, по словам собеседника «КП», пострадала сфера общепита – у некоторых кафе, ресторанов и баров в самый тяжелый период выручка упала до 29 %. Тем не менее серьезных потерь, судя по всему, удалось избежать – общее падение отрасли составило менее 4 %.

- При этом мы даже не уверены в том, что эти 4 % можно «отдать» ковиду, - констатировал Александр Ситов. – Потому что есть перепрофилирование компаний, есть компании замороженные, которые числятся в реестре, но фактически никакую деятельность не ведут. Их тоже стоит учитывать.

Конкретно в общепите, отметил чиновник, пострадало порядка 1 000 предприятий. С другой стороны – количество новых «открытий», несмотря на все тяготы, которые пришлось пережить бизнесу, не уменьшилось.