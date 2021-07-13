Петербургские заведения, где привито больше 60 % сотрудников, получат особый статус от Смольного

Рестораны, бары и кафе Петербурга включились в кампанию по массовой вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге заведения общественного питания и сферы услуг, где от коронавируса привито больше 60 % сотрудников, получат особый статус «вакцинирован». Об этом во вторник, 13 июля, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Мы рассчитываем, что у них появится своего рода конкурентное преимущество – люди будут охотнее заходить туда, где заботятся об их здоровье, - объяснил собеседник «КП». – И это сподвигнет их конкурентов также присоединиться к кампании по массовой вакцинации.

Что будет с теми заведениями, которые норматив не выдержат, в Смольном пока не придумали: механика наказаний будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. На данный момент точно известно лишь то, что такое заведения будут чаще проверять, потому что отсутствие статуса приводит к увеличению рисков заразиться.