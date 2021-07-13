Смольный ответил на вопрос, планируют ли ввести систему QR-кодов для жителей Петербурга

В Москве без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или отрицательный тест, нельзя зайти ни в кафе, ни в ресторан. В Петербурге пока что подобного не планируется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос о QR-кодах для людей в Петербурге пока не стоит. Но речь идет о ситуации «в моменте» - предсказать ее развитие пока что никто не в силах. Об этом во вторник, 13 июля, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Ситуация с эпидемией у нас напряженная, но не критическая, - констатировал собеседник «КП». – Система здравоохранения справляется, задача поставлена четкая – как можно более быстрая выработка коллективного иммунитета – все ее понимают и к этой цели стремятся.

Однако, подчеркнул Александр Ситов, это не значит, что вопрос с индивидуальными QR-кодами в Петербурге полностью закрыт, поскольку решение о введении этой системы будет принимать только главный санитарный врач и только по ситуации. Поэтому не сбавляем темпы – если вакцинация в Северной столице будет и дальше идти все так же активно, есть шанс, что тема дополнительных серьезных ограничений отпадет сама собой.