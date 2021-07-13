Петербуржцы пожаловалась на полчища крыс в Колпино

Жители Колпино пожаловались на полчища крыс у жилых домов Фото: принтскрин видео.

Жители дома № 50 на улице Веры Слуцкой в Колпино Санкт-Петербурга посетовали на то, что их внутренний двор буквально кишит крысами. На видео, опубликованном в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во вторник, 13 июля 2021 года, видно что грызуны то и дело снуют от стен дома к мусорному контейнеру, чтобы полакомиться там чем-нибудь съестным.

- Эти крысы, по-моему, вообще никого не боятся. Очень хочется на сайт жилищной компании это выложить, - констатирует один из авторов записи.

Зато жители дома новых соседей опасаются. Авторы поста сетуют на то, что в ночное время крыс во дворе гораздо больше, чем днем, а еще грызуны вполне вольготно чувствуют себя в парадных дома.

Так же в публикации говорится о том, что жалобы в районную администрацию пока не возымели никакого эффекта. Петербуржцы даже шутят, что раз не получилось добиться ответа от чиновников, то тогда уж жильцам дома придется договариваться с крысиным вожаком.