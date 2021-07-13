Дореволюционную брусчатку нашли во дворе дома в Петроградском районе Петербурга

В Петербурге во дворе дома нашли дореволюционную брусчатку / Фото: ВООПИиК

В Санкт-Петербурге во дворе дома в Петроградском районе нашли дореволюционную брусчатку. О необычной находке во вторник, 13 июля 2021 года, рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Историческое мощение оказалось во дворе дома 18 по улице Петрозаводской.

- В ходе работ по устройству тротуарной плитки во дворе дома обнаружено сохранившееся историческое булыжное мощение. Активисты расчистили его, чтобы сделать доступным для осмотра, - пояснили в ВООПИиК.

Чтобы не повредить брусчатку, участок в 3,5 на 5 метров градозащитники расчистили вручную. Обнаружили булыжное мощение после того, как во дворе был вскрыт асфальт и вывезли землю, так как укладка плитки требует снятия грунта на значительную глубину.

Какая судьба ждет историческое мощение, пока не известно. В 2020 году при таких же условиях была обнаружена брусчатка во дворе дома на проспекте Римского-Корсакова. Но ее сохранить не удалось.