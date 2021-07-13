Витебский проспект встал в жесткую пробку из-за ДТП в сторону Шушар вечером 13 июля

Петербургские автомобилисты пожаловались на жесткую пробку на Витебском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

На Витебском вокзале Санкт-Петербурга практически встало движение из-за ДТП. Авария произошла на выезде из города в стороны Шушар вечером во вторник, 13 июля 2021 года. Со слов автомобилистов, которые пожаловались на пробку в социальных сетях, дорога стоит намертво.

- Въезд в Шушары с Витебского стоит намертво из-за ДТП, - рассказали автомобилисты.

Что именно за авария перекрыла так движение, очевидцы не рассказывают. Сообщений о пострадавших нет.

Добавим, что согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на Витебском проспекте зафиксирована только одна авария на подъезде к станции метро "Купчино". Произошла она в половину девятого вечера. Однако на карте пробки не наблюдается. Возможно остановка движения была по другой причине.