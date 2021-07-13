Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 21:15

Витебский проспект встал в жесткую пробку из-за ДТП в сторону Шушар вечером 13 июля

Автомобилисты жалуются, что не могут выехать из Петербурга
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербургские автомобилисты пожаловались на жесткую пробку на Витебском проспекте

Петербургские автомобилисты пожаловались на жесткую пробку на Витебском проспекте

Фото: СОЦСЕТИ

На Витебском вокзале Санкт-Петербурга практически встало движение из-за ДТП. Авария произошла на выезде из города в стороны Шушар вечером во вторник, 13 июля 2021 года. Со слов автомобилистов, которые пожаловались на пробку в социальных сетях, дорога стоит намертво.

- Въезд в Шушары с Витебского стоит намертво из-за ДТП, - рассказали автомобилисты.

Что именно за авария перекрыла так движение, очевидцы не рассказывают. Сообщений о пострадавших нет.

Добавим, что согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на Витебском проспекте зафиксирована только одна авария на подъезде к станции метро "Купчино". Произошла она в половину девятого вечера. Однако на карте пробки не наблюдается. Возможно остановка движения была по другой причине.