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Происшествия13 июля 2021 21:26

Пожар повредил два этажа жилого дома на юге Петербурга

Пламя тушили несколько машин МЧС
Никита НЕСТЕРОВ
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Пожар уничтожил комнату на юге Петербурга

Пожар уничтожил комнату на юге Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 13 июля 2021 года в Санкт-Петербурге начался пожар в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу, улица Фрунзе, 16. На фотографиях с места событий, опубликованных в соцсети, видно, как густой дым валит из окна квартиры на шестом этаже, а у дома собрались несколько пожарных расчетов.

- По уточненной информации, на шестом этаже выгорела комната площадью 18 квадратных метров и коридор площадью десять квадратных метров, на седьмом этаже обгорела оконная рама. В 18:38 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

В тушении пожара принимали участие четыре машины спецтехники и 17 человек личного состава. Справится с огнем удалось примерно за полчаса.

Ранее в МЧС по Санкт-Петербургу сообщали о сгоревшем фургоне не улице Маршала Казакова. Для тушения минивэна потребовалась десять человек и две единицы спецтехники.

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