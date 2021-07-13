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Происшествия13 июля 2021 22:57

Мужчина упал из окна многоэтажки на севере Петербурга

При падении несчастный проломил часть крыши магазина
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Мужчина выпал из окна многоэтажки на севере Петербурга

Мужчина выпал из окна многоэтажки на севере Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на севере города из окна выпал мужчина. Трагедия произошла в десятом часу вечера 13 июля 2021 года у дома 104, корпус 1, по Гражданскому проспекту. Об этом "КП-Петербург" рассказала очевидица.

- Когда я подходила мимо дома сверху вывалился человек. Он упал так, что насмерть. Там было много крови. Он когда падал, проломил ограждение крыши первого этажа, где располагается магазин. Проломил прям головой, - рассказала "КП-Петербург" свидетельница произошедшего.

Позже и в социальных сетях очевидцы рассказали об этом. Свидетели сразу же вызвали скорую помощь. Со слов пользователей сети, в машину медиков пострадавшего грузили живым. Однако в каком состоянии, не сообщается.

Некоторые очевидцы предположили, что мужчина упал не сам, а ему помогли.

- Были свидетелями этого ужаса. Скорей всего друзья помогли, так как из 7-8 этажа после падения из окна выглядывали двое мужчиков, - рассказал один из очевидцев.

- Сначала оттуда сверху что-то стеклянное на дорогу бросали. Потом уже минут через 15 и он, - поведала другая девушка.

Сейчас на месте работаю медики и полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Мужчина упал из окна многоэтажки на севере Петербурга
Мужчина упал из окна многоэтажки на севере Петербурга