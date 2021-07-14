До +34 с грозами и дождями обещают в Петербурге 14 июля

Жара в Петербурге будет сопровождаться грозами. Но местами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грозы, дожди и даже ливни наконец придут в Петербург. Такой прогноз на среду, 14 июля, дают синоптики. Правда, осадки будут локальными, а не по всему городу. Да и температура не то, чтобы не спадет, а опять поднимется к рекордной отметке. Так что избавиться от изнуряющего зноя удастся не всем.

- 14 июля в Петербурге ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, ливни, гроза. Ветер слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +32...+34 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало (762,2 мм ртутного столба на утро - Прим.ред.), - сообщает городской гидрометцентр.

Такую же погоду синоптики обещают и на четверг. В пятницу вероятность грозы также остается, но станет чуть «прохладнее» - до +30 градусов.