Петербургских оружейников, переделывавших холостые «стволы» в боевые, отдадут под суд

Дело группы оружейников передано в суд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Главное следственное управление МВД России завершило работу по делу группы петербургских оружейников, которые переделывали холостые пистолеты, автоматы и прочие «стволы» в боевые. При обыске были изъяты тысячи патронов, а также десяти единиц оружия.

- В ходе обысков из незаконного оборота было изъято: свыше 4 тысяч единиц боеприпасов, 25 пистолетов, 9 единиц автоматического оружия, более 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ высокой поражающей мощности, десяток взрывных устройств и компоненты для их изготовления, 5 единиц холодного оружия, а также инструменты для изготовления оружия, в том числе и три промышленных станка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении четверых членов группы в возрасте от 47 до 60 лет было возбуждено 19 уголовных дел по статьям за незаконное производство и оборот оружия. Сейчас материалы по делу переданы в суд, обвиняемым грозят серьезные тюремные сроки.