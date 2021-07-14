В Смольном рассказали, зачем тротуары у Смольного покрасили в красный цвет

Это - не краска, это - инновация. Фото: vk.com/mytndvor

Покраска тротуаров из брусчатки краской удивила жителей Центрального района Петербурга. В ночь на вторник припозднившиеся прохожие заметили, как рабочие валиком «закатывали» тротуары у Смольного в красно-кирпичный цвет.

- Вот до чего июльская жара правительство довела! Красят не облупившиеся фасады центра, а тротуарную плитку у Смольного...- написали активисты в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

В комментариях горожане сравнили ситуацию с покраской травы в зеленый цвет. Впрочем, все оказалось не столь однозначно. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры журналистам рассказали, что это - инновация.

- Тротуар не просто покрасили, а покрыли специальной защитной глазурью. Этот материал можно назвать инновационным, - рассказали чиновники «Невским новостям».

Будет ли продолжен эксперимент в других местах Петербурга, пока неизвестно.