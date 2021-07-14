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Здоровье14 июля 2021 10:49

34,5 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 14 июля приводит пресс-служба Смольного
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом.

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 34 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро 14 июля приводит городской Оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 446 человек, - уточняют в Смольном.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 28295 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. В городской администрации напоминают, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.