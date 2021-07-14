Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 июля 2021 13:09

Еще 102 человека умерли от коронавиурса в Петербурге

Заболели почти две тысячи человек
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще почти две тысячи человек заболели ковидом за сутки.

Еще почти две тысячи человек заболели ковидом за сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 102 жителя Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Такие данные на утро 14 июля приводит федеральный оперативный штаб. Суточная заболеваемость в городе держится около двухтысячной отметки и уже обгоняет выздоравливаемость.

- За прошедшие сутки в Петербурге заболели 1942 человека, 1896 выздоровели и еще 102 пациента умерли, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 495 835 случаев заражения ковидом. Из них выздоровели 473 458 человек, а 17 809 горожан умерли.

За прошедший день тест на наличие коронавируса сдали 34,5 тысячи петербуржцев.

В Ленинградской области ситуация следующая: заражений с начала пандемии - 51 938 (+251), смертельных случаев – 1914(+13), выздоровели - 45 844 (+74).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге 14 июля 2021
Ситуация с распространением ковида в городе за последние сутки