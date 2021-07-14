Названы самые популярные руководители региональных парламентов России

Спикер петербургского ЗакСа стал самым популярным в СМИ среди коллег-председателей региональных парламентов. Фото: Александр ГЛУЗ

Аналитический сервис «Медиалогия» составил рейтинг глав региональных парламентов России. Исходя из частоты упоминаний в СМИ, специалисты компании ранжировали политиков и первым по итогам июня оказался председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

- Макаров Вячеслав Серафимович, Санкт-Петербург, МедиаИндекс: 14 245,3, - говорится в тексте исследования.

В пресс-службе петербургского Заксобрания отмечают, что упоминания в СМИ связаны с тем, что Вячеслав Макаров подписал личное поручительство за депутата Максима Резника. Цитируемым оказался комментарий спикера парламента о пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Также СМИ упоминали Вячеслава Макарова в контексте утвержденного списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму.

Отметим, что глава петербургского ЗакСа ранее уже возглавлял медиарейтинг, это произошло по итогам 2020 года.