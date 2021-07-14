Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде в День ВМФ

Военную авиацию заметили над городом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 14 июля 2021 года, в небе над Петербургом ревели самолеты и вертолеты, которые прибыли в город для участия в параде, приуроченном ко Дню ВМФ. Авиация над Северной столицей стала сюрпризом для петербуржцев.

- Вертолеты тренируются. Уже пятая парочка пошла, - пишут горожане в соцсетях.

Сам парад, который пройдет в Петербурге 25 июля 2021 года, станет самым масштабным за всю историю его проведения.

- В параде примут участие 48 единиц воздушной боевой техники. А по воде пройдут 54 корабля, в том числе фрегаты из зарубежных стран, - рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. - Кроме того, в мероприятии поучаствуют четыре тысячи военных.

Торжественные мероприятия также состоятся и в других морских городах России: Калининграде, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске и Астрахани.