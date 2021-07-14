Мужчина изнасиловал девушку под мостом в Петербурге

Девушку изнасиловал незнакомец под мостов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девушка стала жертвой насильника. В полдень вторника, 13 июля 2021 года, в полицию обратилась 22-летняя жительница города, которая рассказала, что на нее напал мужчина. Все произошло в поселке Металлострой в Колпинском районе города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Девушка пояснила, что около 8:30 часов утра неизвестный мужчина, который, по всей видимости ее подвозил, остановил машин под мостом Усть-Ижорского шоссе, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - пояснил источник.

Как именно девушка оказалась в машине незнакомца, она не уточнила. Предположительно, нападавший был таксистом, так как полиция быстро установила личность насильника. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.