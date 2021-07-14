Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Петербурге

В Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за долгое время в Санкт-Петербурге кривая заболеваемости коронавирусом изменила свое направление и пошла на спад. Вплоть по 12 июля 2021 года интенсивность распространения лишь увеличивалась, на следующий день произошло небольшое снижение, а уже 14 июля специалисты снова зафиксировали показатель ниже 2 тысяч зараженных за сутки.

- На 14 июля коронавирусом в Петербурге заразились еще 1942 человека, двумя днями ранее этот показатель был - 2029 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Постоянный рост продолжался с 4 июня, когда за сутки заболели 834 жителя города. После этого, ежедневный прирост лишь увеличивался. Можно ли говорить о том, что волна окончательно пошла на спад, пока неизвестно.

Тем временем жители Петербурга стали активнее прививаться от коронавируса. На данный момент вакцинировано более 1 миллиона человек.