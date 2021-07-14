Лысый из Купчино схватил девушку за ягодицу

Лысого извращенца ищут в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет лысого мужчину из Купчино, который хватает женщин за интимные места. Жертвой извращенца стала 31-летняя уроженка Магадана, работающая специалистом консалтинговой фирмы, которую пощупали за ягодицу.

- 13 июля в 18:00 в полицию поступило сообщение от женщины 1989 года рождения о том, что у дома 1, корпус 1 по Прогонной улице неизвестный мужчина схватил ее за ягодицу, чем причинил физическую боль, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам потерпевший, незнакомец был среднего роста, лысый, в футболке без рукавов и солнцезащитных очках. Из особых примет - красно-черная татуировка на левом плече.

Сейчас любитель женских прелестей объявлен в розыск.