Работник кафе залил газом инспекторов Смольного, пришедших изымать уличную мебель

На Матисовом канале работник кафе напал на инспекторов ККИ. Фото: ККИ СПб.

Неприятным инцидентом закончился рейд сотрудников Комитета по контролю за имуществом Петербурга по ресторанам и кафе. На Матисовом канале они получили струю перцового газа в лицо, когда попытались изъять стоявшие на улице столы и стулья, принадлежащие одному из заведений.

- В ходе изъятия незаконно установленной уличной мебели мужчина, представившийся заместителем директора организации, разместившей летнее кафе, направил в сторону троих проверяющих газовый баллончик и распылил слезоточивый газ, - сообщает пресс-служба ККИ.

На место ЧП были вызваны врачи скорой помощи, которые зафиксировали ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица у чиновников ККИ. А приехавшая полиция оформила все документально. Теперь нападавшему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.