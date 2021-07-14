Движение в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге ограничат на два месяца с 15 июля

В тоннеле у Гренадерского моста появится новая облицовка стен Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на два месяца ограничат движение в тоннеле у Гренадерского моста. Как пояснили 14 июля 2021 года с комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в тоннеле будет проходить ремонт облицовки стен. Из-за этого в нем поэтапно будут перекрывать проезд с 15 июля по 13 сентября.

- В связи с началом плановых работ по ремонту облицовки стен транспортного тоннеля у Гренадерского моста с 15 июля по 13 сентября 2021 года будет введено поэтапное ограничение движения транспортных средств по полосе безопасности с оставлением двух полос для движения, - пояснили в комитете.

Так, сначала будет закрыто движение по полосе безопасности в сторону Выборгской набережной. Ограничение продлится по 14 августа. Следующий этап продлится с 15 августа по 13 сентября. На этот период рабочие ограничат проезд по полосе безопасности в направлении Пироговской набережной.