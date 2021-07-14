Девушку выбросили из окна многоэтажки в Кудрово

Труп девушки нашли под окнами высотки в Кудрово. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Тело молодой девушки было найдено утром 14 июля под окнами дома на Венской улице в Кудрово. Предварительно была информация о том, что погибшая упала с высоты сама, но приехавшие на место трагедии полицейские сразу заподозрили криминал.

- Девушка в 5 утра упала с общего балкона дома 4 по Венской улице в Кудрово. Участковый сказал, что были крики, а на вопрос «выбросилась из окна?» ответил: «там не просто выбросилась», - пишут местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что при осмотре на животе погибшей девушки было обнаружено ножевое ранение. По одним данным, она сама выпрыгнула из окна, чтобы спастись от убийцы, а по другим ее выкинули с высоты.

Сейчас в обстоятельствах ее гибели разбираются сотрудники Следственного комитета и полицейские.