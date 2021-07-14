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Происшествия14 июля 2021 16:34

Раздутый от жары труп нашли за бизнес-центром в Приморском районе Петербурга

На жуткую находку наткнулся охранник
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Труп мужчины нашли в кустах за бизнес-центром.

Труп мужчины нашли в кустах за бизнес-центром.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Раздувшийся от жары труп мужчины нашел охранник одного из бизнес-центров, расположенного в Приморском районе Петербурга. При обходе территории он наткнулся на тело, находящееся в положение сидя.

- 13 июля в 13:35 в полицию поступил звонок о том, что за бизнес-центром на Мебельной улице обнаружен вздувшийся от жары труп, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские осмотрели тело. Умершим оказался мужчина примерно 50 лет. Был одет в серую футболку и джинсы. Поза - полусидя, в кустах, штаны спущены.

Труп отправлен в морг для выяснения причин смерти. По факту произошедшего назначена проверка.