Аномальная жара выжгла все газоны в Петербурге

Аномальная жара в Петербурге выжгла газоны и высушила деревья Фото: Лилия КОЗЛОВА

Из-за аномальной жары и испепеляющего солнца в Санкт-Петербурге выгорели все газоны. Только в отдельных уголках города еще остались зеленые зоны. Газоны с каждым днем лысеют и желтеют. Трава в итоге восстановится, но не скоро и это будет стоить больших денег. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, пишет газета "Петербургский дневник".

- Основная опасность в том, что газонная трава погибнет и останутся одни сорняки. Это репейник, лебеда, одуванчики. Они растут агрессивно и вполне могут вымахать и в жару, но потом с ними будет не справиться, - рассказала работница Ботанического сада Александра Медведева.

Специалист в области паркостроения Владимир Верховых отметил, что в такую жару газоны нужно обильно поливать после каждого кошения. Поливалки работают только там, где газон - это визитная карточка Петербурга. А в остальных ситуация оставляет желать лучшего. Если в итоге придется восстанавливать газон, то, скорее всего, будет закуплена новая дешевая трава.