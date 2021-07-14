Камыши и кувшинки скосили на Суздальском озере в Петербурге

В Петербурге "покосили" Суздальское озеро / Фото: Смольный

Суздальское озеро в Выборгском районе Санкт-Петербурга "покосили". Точнее, срезали водные растения, которые разрослись на озере. Как пояснили в среду, 14 июля 2021 года, в комитете по природопользованию это необходимо для сохранения экологии.

- Кошение производится с целью обеспечения надлежащего состояния акваторий города, поскольку активное развитие водной растительности в летний период может значительно ухудшить экологические параметры водотоков и водоемов, снизить их проточность, осложнить судоходство. Помимо этого, разросшиеся островки водной зелени являются сборниками мелкого наплавного мусора и делают облик водоемов менее привлекательным, - пояснил первый заместитель генерального директора ГУП "Экострой" Николай Тихомиров.

При таком покосе срезают камыш, тростник, кувшинки и кубышки. Работы ведутся как с использованием специализированной техники, так и ручными косами с понтонов и катеров.

Уборка растительности на Среднем Суздальском озере продлится еще два дня, а после специалисты примутся за водные объекты в Саду Бенуа, парке Авиаторов и на Ольгинском пруду.