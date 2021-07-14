Смольный усилил борьбу с ядовитым борщевиком в Петербурге

Комитет по благоустройству усиливает работу по борьбе с борщевиком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге усилят борьбу с борщевиком Сосновского. В среду, 14 июля 2021 года, комитет по благоустройству рассказал, что только за этот месяц в городе обнаружено шесть новых очагов распространения опасного сорняка.

- Новые очаги распространения борщевика на Волхонском шоссе, в Отдельном и Буферном парках в Пушкине, в Муринском парке, на Приморском шоссе в Приморском районе, в сквере Спасателей, на Малой Балканской и Софийской улицах. Выкашивание борщевика по данным адресам включено в план работ по его уничтожению, - пояснили в Смольном.

Также очаги есть в Пискаревском парке, на улице Десантников, в Яблоновском саду и многих других местах. Поэтому специалисты постоянно ведут мониторинг. Технологическим регламентом предусмотрено шестикратное выкашивание борщевика.

Добавим, что борщевик размножается семенами, поэтому важно скашивать его до цветения.