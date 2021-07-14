Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве отца проводом

Петербуржца задержали за убийство отца проводом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 13 июля 2021 года в квартире на Индустриальном проспекте Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины 1952 года рождения. Сообщение об убитом пенсионере поступило от оператора 03 в дежурную часть. На месте преступления полицейским удалось обнаружить улики, а позже задержать подозреваемого.

- На теле убитого были множественные гематомы. Также у покойного сломаны ребра, а на шее видны следы удушения, - сообщил «КП-Петербург источник в правоохранительных органах.

С месте преступления изъяли, провода, зарядное устройство и удлинитель. Удалось обнаружить следы рук подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий сын убитого. Ранее мужчина 1977 года рождения уже отбывал срок за грабеж. Его задержали по горячим следам и поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Преступнику может грозить до 15 лет лишения свободы.