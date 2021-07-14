Ливневые грозы продут в Ленобласти 15 июля

Дожди и грозы придут в Ленобласть 15 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Синоптики рассказали, что в Ленинградской области ожидаются осадки. Ливневые грозы накроют регион в четверг, 15 июля 2021 года. Возможно, заденет не все районы, а преимущественно южную часть области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- Ночью в области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем в большинстве районов, преимущественно на юге области, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, - пояснили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер будет северо-западный, слабый до 4-9 метров в секунду, с усилением при грозе. А вот жара никуда не денется, несмотря на дожди. Температура воздуха ночью в районе 18-23 градусов тепла, в днем снова зной до 29-34 градусов выше нуля.