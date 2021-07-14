Гидравлические испытания пройдут в Центральном районе Петербурга 15 июля

В Центральном районе Петербурга 15 июля пройдут гидравлические испытания Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Центральном районе Санкт-Петербурга в четверг, 15 июля 2021 года, пройдут гидравлические испытания. Работы будут проводить специалисты "Теплосети" по улицам, находящимся в их ведомстве. Это необходимо для того, чтобы проверить тепловые сети на готовность к новому отопительному сезону.

- Во время испытаний специалисты смогут выявить неблагоприятные зоны в трубах и спланировать программу ремонта, чтобы не было нарушений работы в системе теплоснабжения зимой, - пояснили в компании.

Так, испытания будут проходить на Советских улицах, улице Восстания, Инженерной, Караванной, Кирочной, Моховой, Некрасова, Марата, Пестеля, Шпалерной, на Литейном, Лиговском и Невском проспектах, а также на многих других улицах центра.

Температура воды в трубах во время испытаний не выше 40 градусов. Однако, в любом случае, подходить к местам, где есть вытекание воды, опасно.