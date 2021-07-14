Резкий всплеск "болезни купальщиков" зафиксирован в Петербурге

В Петербурге зафиксирован резкий всплеск церкариоза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий всплеск церкариоза, также известного как "зуд купальщика". На неприятные ощущения стали массово жаловаться жители города. Заболевание является серьезным и возникает у тех, кто игнорирует запрещающие знаки и все-таки купается в грязных водоемах. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

- Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах, - рассказала телеканалу врач-инфекционист Елена Акименко.

При заболевании кожа краснее, отекает и начинает чесаться. Также на поверхности кожи появляются узелки, а у человека поднимается температура. Кожу при этом расчесывать кожу нельзя, так как это может лишь усугубить ситуацию.

Специалисты отмечают, что заниматься самолечением нельзя. Следует обратиться к дерматологу.