Дождь начался в некоторых районах Петербурга

Дождь и тучи заметили в некоторых районах Петербурга Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В некоторых районах Санкт-Петербурга начался дождь. В седьмом часу вечера в среду, 14 июля 2021 года, жители города заметили, что над Северной столице начали сгущаться темные тучи, а где-то даже закапал мелкий дождь, покрыв раскаленный от жары асфальт мокрыми каплями.

- Дождь! - радостно сообщила "КП-Петербург" читательница издания. - Что-то начинает капать в Калининском районе.

Капать начало в Калининском районе Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Назвать мелкие капли серьезным дожем пока сложно, однако даже такого в Петербурге не было долгое время.

Также тучи и серое небо заметили в Выборгском районе города. Однако, как отмечают жители Центрального района, над ними весь день "ходят" подобные тучи, однако освежающих осадков они пока не видели.

Остается надеяться, что дождь все же разойдется и польет Петербург.