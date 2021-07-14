Дождь начался в некоторых районах Петербурга

Дождь и тучи заметили в некоторых районах Петербурга
Фото: Никита НЕСТЕРОВ
В некоторых районах Санкт-Петербурга начался дождь. В седьмом часу вечера в среду, 14 июля 2021 года, жители города заметили, что над Северной столице начали сгущаться темные тучи, а где-то даже закапал мелкий дождь, покрыв раскаленный от жары асфальт мокрыми каплями.
- Дождь! - радостно сообщила "КП-Петербург" читательница издания. - Что-то начинает капать в Калининском районе.
Капать начало в Калининском районе
Фото: Ирина ЖЕГЛОВА
Назвать мелкие капли серьезным дожем пока сложно, однако даже такого в Петербурге не было долгое время.
Также тучи и серое небо заметили в Выборгском районе города. Однако, как отмечают жители Центрального района, над ними весь день "ходят" подобные тучи, однако освежающих осадков они пока не видели.
Остается надеяться, что дождь все же разойдется и польет Петербург.