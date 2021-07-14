Аномальная жара может привести к массовой гибели рыб в Петербурге

Росприроднадзор предупредил о массовой гибели рыб в Неве из-за аномальной жары Фото: Артем КИЛЬКИН

От жаркой погоды в Санкт-Петербурге страдают не только люди, но и природа. Из-за аномальных температур могут погибнуть рыбы. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, рассказали в региональном управление Росприроднадзора. Уже сейчас температура воды в Неве - плюс 25,1 градусов, при том, что в среднем в летнее время она составляет порядка 18-20 градусов тепла.

- Повышение температуры воды приводит не только к активному цветению сине-зеленых водорослей, их отмиранию, но и также к значительному снижению кислорода в воде. Это может привести к замору рыбы, - сообщили в ведомстве.

В Росприроднадзоре пояснили, что для нормального существования рыбам необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды. На данный момент во многих реках, каналах, озерах и прудах Петербурга из-за аномальной жары наблюдается низкое содержание растворенного кислорода - до 1 и менее 0,2 мг. При этом рыбы начинают гибнуть при границе в 0,3-0,5 мг на литр воды.