«Привет, люди парка Монрепо»: Семилетний житель Выборга создал почту для общения горожан друг с другом

Семилетний мальчик из Выборга создал почту для общения с людьми / Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

В выборгском парке Монрепо в июле 2021 года вскрыли почтовый ящик, который семилетний житель города Тимофей использовал для общения с горожанами. Год назад мальчик опустил туда письмо, в котором он рассказал, что ловит рыбу с дедушкой на озере и попросил написать ему в ответ.

- Привет, люди парка Монрепо. Я Тимофей. Мне семь лет. Рядом здесь ловлю рыбу с дедушкой, - написал мальчик с несколькими детским ошибками.

Тимофей решил пообщаться с гостями парка Монрепо / Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Школьник, которому за это время успело исполнились восемь лет, попросил жителей Выборга отвечать ему.

Люди стали отвечать мальчику, а некоторые загадывать желания / Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

За год Тимофею написали не только ровесники, но и взрослые люди, которые делились со школьником своим планами. Например, анонимная пара сообщила, что они мечтают родить здорового ребенка, а студентка Лиза с радостью рассказала, что наконец-то поняла, чем хочет заниматься в жизни.