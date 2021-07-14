Беглов заявил о проведении ЕВРО-2020 в Петербурге с соблюдением всех мер безопасности

Матчи чемпионата Европы по футболу проведены в Петербурге с соблюдением всех мер безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что матчи ЕВРО-2020 в городе прошли с соблюдением всех мер безопасности. В среду, 14 июля 2021 года, градоначальник отметил, что была проведена масштабная работа, которая позволила городу спокойно провести спортивное мероприятие.

- При подготовке к чемпионату Европы по футболу и во время матчей была проведена масштабная многоплановая работа, чтобы обеспечить должную безопасность этого международного спортивного события на всех его этапах. Как результат - существенных нарушений общественного порядка в этот период выявлено не было, - сообщил губернатор.

В Петербурге были организованы временные схемы движения, чтобы не мешать болельщикам, введены ограничения на продажу алкоголя, а за безопасностью следила дополнительная охрана.

Также были и противокоронавирусные меры, а в городе работали 34 пункта вакцинации. Также работали 9 бригад скорой помощи.