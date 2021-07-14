Два человека погибли в жестком ДТП легковушки и самосвала под Петербургом

Два человека погибли в лобовом ДТП легковушки и самосвала под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

На трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом произошло смертельное ДТП. Около четырех часов вечера в среду, 14 июля 2021 года, на 110-м километре трассы "лоб в лоб" столкнулись легковой автомобиль и самосвал. Два человека погибли.

- 64-летний мужчина, управляя автомобилем "Хендай Грета", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в следствии чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво" под управлением 53-летнего мужчины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате мощного удара водитель и пассажирка "Хендай" погибли на месте. Сейчас полиция проводит проверку.

Тем временем, автомобилисты сообщают, что из-за аварии на трассе образовался огромный затор. Машины стоят по 2 километра в обе стороны.