Конфликтные комисси по зачислению в первые классы появились в Петербурге

онфликтные комиссии решат споры, связанные с поступлением первоклассников в петербургские школы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В каждом районе Северной столицы созданы конфликтные комиссии. Они помогут законным представителям будущих первоклассников разрешить спорные ситуации, которые могут возникнуть при зачислении ребенка в школу. Об этом 14 июля 2021 года сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

- Конфликтные комиссии помогут решить спорные ситуации, связанные как выбором образовательной программы, так и самой школы. Родители или законные представители ребенка смогут обратится в орган, расположенный на территории своего района. Срок рассмотрения жалобы составит 30 дней, - уточнили в аппарате Ирины Потехиной.

В Смольном добавляют, что на 14 июля 2021 года родители будущих первоклассников уже подали 63 155 заявок, включая повторные, а сам прием детей начался еще 1 апреля.

Также сообщается, что несмотря на нехватку социальных объектов в новых кварталах, мест в школах в сентябре будет достаточно для всех будущих учеников.