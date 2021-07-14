Школа с обсерваторией на крыше появилась в Петербурге

Петербуржцы заметили обсерваторию на школе в Петроградском районе / Фото: Мойка78

В Санкт-Петербурге заметили школу, на крыше которой располагается настоящая обсерватория. Учебное заведение располагается в Петроградском районе и открылось только в конце июня. Первых учеников учебное заведение примет 1 сентября. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, рассказала "Мойка78".

- Из сообщения Госстройнадзора, который дал разрешение на ввод в эксплуатацию, следует, что в школе есть, в частности, киноклассы, спортзалы, типография и помещения для "свободного творчества", - пишет издание.

А вот официальных упоминаний об обсерватории пока нет. Горожане пока теряются в догадках, зачем она детям. Некоторые даже шутят, что дети будут искать новую жизни, а может даже и газ на Марсе.