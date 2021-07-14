Финский залив покраснел в Ленинградской области

Финский залив в Ленинградской области окрасился в зловещий красный оттенок Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 14 июля 2021 года жители деревни Вистино, расположенной в Кнгисеппском районе Ленинградской области заметили, что вода в Финском заливе окрасилась в красно-коричневый цвет. Об этом рассказали в сообществе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". Очевидцы в комментариях предлагают различные версии произошедшего.

- Это удобрения из порта, - написал петербуржец Александр Малышев.

Другие же участники обсуждения не верят в версию экологической катастрофы. В частности, прозвучали мнения о том, что причиной необычного цвета воды могли стать красные водоросли, глина или вовсе аномальная засуха. Кто-то даже пошутил о том, что в заливе варят борщ.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Ленинградской области пересох Саблинский водопад. Такого, по словам старожилов, раньше никогда не было.