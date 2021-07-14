Петербуржцам рассказали, как спасти детей от перегрева в жару Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор рассказал, как спасти от перегрева детей в аномальную жару в Санкт-Петербурге. В среду, 14 июля 2021 года, ведомство напомнило, что в летний зной надо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья.

- В период жары прогулки лучше планировать до 11 часов утра, а с 12 до 16 не стоит выходить на улицу, - пояснили в ведомстве.

Одежду для ребенка следует выбирать из натуральных тканей, легкую и свободную. На голову обязательно одевать головной убор. На прогулку важно брать с собой воду и почаще поить ребенка. А вот холодные напитки со льдом давать не надо, так как ребенок может простудится. Также следует давать детям свежие овощи, фрукты и еду, приготовленную на пару или отварную. Жирную и жареную пищу рекомендуется исключить.

Также на улице лучше не играть в активные игры и не заниматься спортом.

Купаться можно только в строго отведенных и оборудованных для этого местах. Кровать ребенка не должна находиться рядом с кондиционером или вентилятор.Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети в возрасте до 1 года.