Массовую гибель птиц заметили в Петербурге

Петербуржцы рассказали о массовой гибели птиц в городе Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга заметили массовую гибель птиц. В среду, 14 июля 2021 года, горожане заметили кучу мертвых голубей на Планерной улице в Приморском районе и рассказали об этом в социальных сетях.

- Голуби подохли от жары, - решил автор фото.

Однако на кадрах почти все птицы лежат в одном месте, несколько трупиков еще разбросаны по лужайке. Горожане предположили, что голубей кто-то мог отравить, так как птицы смогли бы найти себе прохладное место и воды, чтобы спастись от зноя.

Также на мертвых птиц пожаловались жители близ Черной речки. С их слов, мертвых уток выловили работники экологической службы и оставили трупы лежать на берегу.

- Уток выловили, теперь лежат на берегу и второй день пованивают. Сейчас опять муть плавает, как будто бензин разлили. Получается вся работа эко службы состояла в вылавливании трупов птиц, - отметили петербуржцы.