Два новых пункта вакцинации от коронавируса открылись в магазинах Петербурга

Новые пункты вакцинации открылись в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Свою работу они начали в среду, 14 июля 2021 года. Один из них расположился на проспекте Стачек, второй на проспекте Культуры. Об этом сообщили в Смольном.

- Новый мобильный пункт вакцинации открылся в универмаге "Кировский" на проспекте Стачек, дом 9. В будни он будет работать с 12:00 до 19:00, а по субботам с 10:00 до 15:00, - пояснили в комитете по здравоохранению.

Второй мобильный пункт расположился в ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры, дом 1. Принимать делающих пройти вакцинацию врачи будут с 14:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 15:00 по субботам. В воскресенье пункт работать не будет.

Напомним, что в Петербурге привиться можно более чем по 180 адресам. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 37 мобильных пунктов.